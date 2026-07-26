Disfida poetica, rievocazioni ottocentesche e spettacolo celebrativo: a San Terenzo un sabato nel segno di Mary Shelley

Sabato 29 agosto a San Terenzo il Fantastic Writing Contest Shelley Project 2026 inaugura ufficialmente la sua terza edizione. In programma una giornata dedicata alla poesia, al teatro, alla memoria romantica e alla rievocazione storica. L’evento di apertura, PO&M – Poesia, Ombre & Miraggi, è organizzato dall’Associazione Loga Studio in collaborazione con il Comune di Lerici, Lerici Coast, Associazione Parchi Letterari, e con il contributo della Fondazione Carispezia.

Shelley Project è un format letterario che affonda le sue radici nella figura di Mary Shelley, autrice del celebre Frankenstein o il moderno Prometeo. Il progetto rievoca la leggendaria sfida del 1816 a Villa Diodati, sul Lago di Ginevra, quando Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, John Polidori e Claire Clairmont si cimentarono nella creazione di racconti fantastici. Da quella notte nacquero due opere fondative della letteratura moderna: Il Vampiro di Polidori e il citato Frankenstein. Celebrando e rievocando quello spirito creativo, Shelley Project invita ogni anno scrittori, poeti, studenti e professionisti a comporre, in un’unica giornata e rigorosamente a mano, un’opera inedita di genere fantastico nei luoghi vissuti da Mary Shelley durante il suo Grand Tour italiano (1818–1822), tra Toscana e Liguria.

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