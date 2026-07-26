Domenica di traffico sulle autostrade verso lo Spezzino: rallentamenti e code sulla A12 per i rientri del weekend

Domenica di traffico intenso sulle autostrade liguri, con diversi rallentamenti lungo la A12, una delle principali arterie utilizzate da chi raggiunge o lascia lo Spezzino nel fine settimana. A pesare sulla circolazione sono stati soprattutto i rientri dal weekend e alcuni incidenti che hanno contribuito a rendere più difficili gli spostamenti.

I maggiori disagi per chi viaggiava verso levante si sono registrati nel tratto della A12 compreso tra il Tigullio e il genovesato. Nel primo pomeriggio un incidente ha coinvolto un’auto tra Recco e Rapallo, in direzione La Spezia: una persona è stata accompagnata in ospedale in codice giallo. Poco dopo si è verificato un altro scontro in prossimità del casello di Rapallo, con conseguenze sulla viabilità. Ripercussioni anche sul traffico diretto verso la provincia della Spezia, con rallentamenti legati all’elevato numero di veicoli in movimento nella giornata di rientro.

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