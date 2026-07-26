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Dopo le piogge della notte ultime ore di allerta con schiarite, cielo sereno in serata

Dopo le piogge della notte ultime ore di allerta con schiarite, cielo sereno in serata

Assonautica

L’ultima domenica di agosto inizia con residue piogge ma in rapido miglioramento verso un pomeriggio variabile tra sole e nuvole, con l’allerta gialla che terminerà alle 15. In serata i cieli si apriranno, diventando sereni. Venti deboli al mattino, in rinforzo dai quadranti sud-occidentali nel pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 20 e 29 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com

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