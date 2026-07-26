Festival Paganiniano di Carro: tre giorni tra opera buffa, sinfonismo sotto le stelle ed eccellenze cameristiche

Il Festival Paganiniano si prepara a vivere tre appuntamenti di grande intensità musicale tra il 29 e il 31 luglio, con un programma capace di spaziare dall’opera settecentesca alla musica sinfonica e al grande repertorio per quartetto d’archi. Si parte mercoledì 29 luglio alle 21 a Le Grazie, nella Sala degli Olivetani, con Il matrimonio inaspettato di Giovanni Paisiello, opera buffa del Settecento proposta in forma di concerto. Un appuntamento particolarmente significativo perché lega il capolavoro di Paisiello al territorio di Portovenere, dove è ambientata la vicenda. La serata, curata da Moto Contrario APS, vedrà protagonisti i soprani Chiara Kihlgren e Chiara Della Lastra, i baritoni Luis Javier Jiménez e Michelangelo Ferri, accompagnati da Francesco De Mattia al pianoforte e dal Quartetto d’archi Sonora. La narrazione sarà affidata alla voce recitante di Angela Teodori. Giovedì 30 luglio alle 21.30, il Festival farà tappa a Montemarcello (Ameglia) con la quarta edizione del Concerto in bianco e blu, uno degli eventi più attesi della rassegna. Un appuntamento ormai diventato una tradizione dell’estate, capace di unire la suggestione del borgo, sospeso tra il blu del mare e il bianco delle Alpi Apuane, alla magia della musica. Per partecipare al concerto è necessaria la prenotazione, anche per gli abbonati al Festival, tramite l’indirizzo info@sedicilapsus.it o il numero 392 9165767.

La tre giorni si concluderà venerdì 31 luglio alle 21.30 a Santo Stefano Magra, nella località Ponzano, sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo, con il ritorno del Memoria String Quartet, formazione ormai simbolo del Festival Paganiniano. Il quartetto proporrà un percorso musicale che parte da Giuseppe Verdi, con una selezione da Luisa Miller nella versione per quartetto d’archi curata da Emanuele Muzio, per arrivare a Ludwig van Beethoven con il Quartetto per archi n. 13 in Si bemolle maggiore op. 130. I biglietti per gli appuntamenti possono essere acquistati direttamente sul posto prima dei concerti. Sono inoltre previsti servizi di bus navetta nelle date del 30 luglio e del 14 agosto, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni su biglietti, abbonamenti e programma completo è possibile consultare il sito della Società dei Concerti della Spezia o contattare la segreteria della rassegna.

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