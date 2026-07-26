Framura s’illumina: torna la magia della Madonna del Mare tra fede, tradizione e fuochi d’artificio

Torna a Framura la Festa della Madonna del Mare, uno degli appuntamenti più suggestivi del borgo ligure, capace di unire fede, cultura e antiche tradizioni marinare.
La serata di domenica 2 agosto prenderà il via alle 21.30 in località Anzo, nella suggestiva chiesa della Madonna delle Nevi, con la celebrazione della Santa Messa. Alle 22 la devozione proseguirà all’aperto con la processione che partirà dalla chiesa di Nostra Signora e attraverserà i caratteristici caruggi del paese fino al porticciolo di Ciamia.
Qui si svolgerà il momento più simbolico della celebrazione: la deposizione della ghirlanda in mare, accompagnata dalla luce di centinaia di lumini e dalle note del Corpo Bandistico di Casarza Ligure e della Val Petronio.