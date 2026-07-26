Il Festival teatrale di Borgio Verezzi premia Arturo Cirillo

Borgio Verezzi. Sabato 25 luglio, sul palco di piazza Sant’Agostino a Verezzi, Arturo Cirillo ha ricevuto una Menzione Speciale per la regia dello spettacolo “Il raggio bianco” di Sergio Pierattini, che ha debuttato a Borgio Verezzi nella scorsa edizione, con Milvia Marigliano, Linda Gennari e Raffaele Barca.

“È un riconoscimento che premia un progetto coinvolgente e necessario – ha dichiarato il direttore Maximilian Nisi consegnando la targa all’artista – capace di abitare la scena con la forza della grande tradizione teatrale e la lucidità della contemporaneità”.

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