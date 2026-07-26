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Il Festival teatrale di Borgio Verezzi premia Arturo Cirillo

Il Festival teatrale di Borgio Verezzi premia Arturo Cirillo

borgio Maximilian Nisi premia Arturo Cirillo

Borgio Verezzi. Sabato 25 luglio, sul palco di piazza Sant’Agostino a Verezzi, Arturo Cirillo ha ricevuto una Menzione Speciale per la regia dello spettacolo “Il raggio bianco” di Sergio Pierattini, che ha debuttato a Borgio Verezzi nella scorsa edizione, con Milvia Marigliano, Linda Gennari e Raffaele Barca.

“È un riconoscimento che premia un progetto coinvolgente e necessario – ha dichiarato il direttore Maximilian Nisi consegnando la targa all’artista – capace di abitare la scena con la forza della grande tradizione teatrale e la lucidità della contemporaneità”.

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