Iscriviti alla nostra newsletter, tutte le top news più recenti non appena svegli

Leggere le notizie di Città della Spezia è una sana abitudine che accomuna la stragrande maggioranza degli spezzini. C’è chi lo fa in modo diretto, perché ci segue da oltre vent’anni, chi attraverso i nostri canali social, sempre più ricchi delle vostre opinioni, chi grazie alla messaggistica istantanea che vi invia le notifiche direttamente sullo smartphone tramite Telegram e chi, infine, ha aderito con curiosità e interesse alla newsletter giornalistica quotidiana Venticinquesima Ora, pensata per accompagnarvi ogni giorno dell’anno con notizie, approfondimenti e curiosità selezionate per voi. Un progetto nato con un obiettivo semplice ma ambizioso: informarvi con puntualità, chiarezza e valore. Non è un caso che, negli ultimi mesi, in molti si siano aggiunti a questa esperienza, anche tra chi è abituato a consultare il nostro quotidiano online nel corso della giornata: diventa infatti prezioso poter contare su una sintesi delle notizie più importanti direttamente nella propria email, magari mentre si sorseggia il primo caffè e la giornata prende forma.

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