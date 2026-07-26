Loano e il CarnevaLöa ricordano Sofia Barberi e abbracciano la madre Barbara e l’amica Emma Brasca: “Per sempre con noi”

Loano. Sul carro la foto di lei sorridente e spensierata e una maglietta bianca con una dedica speciale: “Per sempre Sofia. Nei ricordi, nel cuore, per sempre con noi”. La stessa maglietta bianca che hanno voluto indossare i tanti amici che hanno accompagnato il carro e, soprattutto, la mamma Barbara De Stefano e l’amica del cuore Emma Brasca, presente nonostante sia uscita dall’ospedale soltanto da pochi giorni. Ieri sera anche il CarnevaLöa ha voluto ricordare Sofia Barberi, la giovane che a giugno ha perso la vita in un drammatico incidente a Ceriale.

Sofia faceva parte del gruppo dei Prigliani e, insieme a tanti altri volontari, ha lavorato all’allestimento del carro che lo scorso febbraio ha sfilato in passeggiata a Loano in occasione dell’edizione invernale del carnevale.

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