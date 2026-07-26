L’ultima prepalio apre la strada alla grande sfida della Morin: Canaletto, Fossamastra e Fezzano dettano il passo

Lo specchio acqueo di Le Grazie ha ospitato domenica pomeriggio l’ultima prepalio della stagione, il test finale prima del Palio del Golfo in programma domenica 2 agosto alla Morin. Davanti ad un buon pubblico, la prova generale ha confermato le gerarchie emerse nelle ultime settimane, ma ha anche evidenziato distacchi ridotti in diverse categorie, lasciando presagire gare combattute fino all’ultima remata. A proposito di domenica prossima, prima di avventurarci nel racconto delle gare di oggi, ecco l’ordine delle corsie per le sfide del 2 agosto: in corsia 1 Venere Azzurra, in corsia 2 Le Grazie, poi Muggiano, La Spezia Centro, Fossamastra, Fezzano, Canaletto, Porto Venere, San Terenzo, Marola, Tellaro, Cadimare, Lerici.

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