Meteo, sulla Liguria ancora possibili temporali. Nei prossimi giorni tornano sole e caldo

Genova. Un impulso instabile in arrivo dalla Francia ha determinato un veloce ma intenso peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione. Nella notte un temporale di forte intensità si è generato su Genova con notevoli effetti al suolo, ma fino al primo pomeriggio è in vigore l’allerta gialla. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 26 luglio

Cielo e fenomeni

Temporaneo miglioramento a Ponente in mattinata, in estensione al settore centrale. Aumento della nuvolosità nelle ore centrali nelle aree dell’entroterra Imperiese e Savonese, oltre che sulle vette appenniniche del Centro-Levante, con fenomeni a sfondo temporalesco associati nel corso delle ore pomeridiane. Generale miglioramento in serata con l’esaurimento dei fenomeni e il progressivo diradarsi della nuvolosità.

Venti

Da deboli a moderati da sud-est con rinforzi tra nottata e prima mattinata sui settori orientali. Rotazione serale ai quadranti settentrionali. Mari

Mossi in mattinata e molto mossi tra pomeriggio e sera.

Temperature

In calo, anche sensibile in prima mattinata nelle aree interessate dai fenomeni. Valori massimi in calo sui versanti padani occidentali e nelle aree interne limitrofe, mentre rimarranno stabili sui versanti marittimi. Sulla costa minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 27 e 31 gradi. Nell’interno minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 22 e 30 gradi.

Lunedì 27 luglio

Cielo e fenomeni

Giornata stabile con qualche brandello di nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale in mattinata e cieli sereni o poco nuvolosi a partire dalle ore pomeridiane. Locali rovesci sono attesi sulle vette Appenniniche, seppur in rapido esaurimento.

Venti

Deboli di direzione variabile. Possibili rinforzi moderati dai quadranti meridionali: in mattinata sotto costa e nel pomeriggio al largo.

Mari

Generalmente mossi con onda da sud-ovest.

Temperature

In generale aumento, sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Martedì 28 luglio

Avvisi

Disagio fisiologico per caldo.

Cielo e fenomeni

giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio regionale. Temperature in sensibile aumento nei valori massimi, con possibili picchi superiori ai 34 gradi. Venti deboli di direzione variabile. Mari in graduale scaduta fino a poco mossi.