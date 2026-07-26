Misteri e psicologia sotto le stelle: stasera al castello di Ameglia arriva “La Falena” di Raffaella Ferrari

Questa sera, domenica 26 luglio alle 21, nella suggestiva Corte del Castello di Ameglia, sarà presentato “La Falena”, il nuovo romanzo noir della scrittrice spezzina Raffaella Ferrari. L’incontro rientra nella rassegna letteraria curata dall’architetto Gianni Zolesi e promossa dalla Pro Loco di Ameglia con il patrocinio del Comune. A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Roberto Bologna, già autore della serie gialla dedicata al Commissario Leonardo Giannetti della Polizia Lunense di Sarzana.

Con “La Falena”, edito da Gammarò Edizioni, Ferrari si addentra nel territorio dello psico-noir, esplorando segreti, fragilità e contraddizioni dell’animo umano attraverso una scrittura intensa e tagliente. Autrice pluripremiata, già apprezzata per i suoi gialli ambientati tra il Golfo della Spezia e la Lunigiana, Raffaella Ferrari unisce nella sua attività letteratura, insegnamento e progetti dedicati alla promozione della lettura. Una serata dedicata agli amanti del mistero e delle storie capaci di scavare nelle zone più oscure dell’essere umano.

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