PalaMariotti, al via la progettazione per la riqualificazione degli impianti termici

Nuovo passo per il rilancio del Palazzetto dello Sport “Mariotti” di via Federici. Il Comune della Spezia mette in moto l’iter per l’ammodernamento degli impianti termici della struttura affidando la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori all’ingegner Marco Mantovani, professionista genovese scelto attraverso la piattaforma telematica per gli acquisti dell’ente. L’incarico rappresenta il primo tassello tecnico dell’intervento di riqualificazione che punta a migliorare efficienza e funzionalità degli impianti del palazzetto. La decisione di affidarsi a un professionista esterno è arrivata dopo la verifica da parte dell’amministrazione dell’indisponibilità delle risorse interne, già impegnate su altri progetti in corso.

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