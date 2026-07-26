Parole, musica e ironia: al “Barontini” una serata tra monologhi e canzone d’autore

Giovedì 30 luglio alle 21, nel Parco del Nuovo Spazio Barontini di via Ronzano 1 a Sarzana, andrà in scena lo spettacolo “Canzoni d’autore, parole d’untore”, una serata dedicata al connubio tra teatro e musica. Protagonista dei monologhi sarà Giovanni Tabacchiera, attore e scrittore, che porterà sul palco testi capaci di unire ironia e riflessione, esplorando aspetti della società e dell’animo umano. Ad accompagnarlo ci sarà Gian Luigi Ago, cantautore e scrittore, che proporrà alcuni brani della tradizione della migliore canzone d’autore italiana. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Per chi lo desidera, alle ore 20 sarà possibile partecipare a un’apericena al costo di 12 euro, con prenotazione tramite WhatsApp al numero 3519719232.

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