Patente di guida, lo studio: solo il 9,9% degli automobilisti liguri oggi passerebbe l’esame

Liguria. Per molti automobilisti liguri la patente B è ormai un ricordo lontano: quiz, guide, ansia da esaminatore e poi, finalmente, la libertà di mettersi al volante. Nel 2025, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Liguria sono state sostenute 18.828 prove di teoria per il conseguimento della patente B. Il 43,4% non è stato superato, una percentuale superiore alla media nazionale, pari al 39,7%. A livello provinciale, il tasso più alto di bocciati alla teoria si registra a Savona, dove il 49,7% delle prove non è stato superato. Seguono La Spezia (46,2%), Imperia (44,7%) e Genova (39,8%).

E se a rimettersi alla prova fossero gli automobilisti liguri già patentati? A rispondere a questa domanda ci ha pensato AutoScout24, che ha condotto uno studio sugli automobilisti già patentati, mettendolo alla prova con una simulazione del quiz di teoria della patente B, realizzata con il supporto di Egaf Edizioni e in collaborazione con Confarca e Unasca, le principali associazioni italiane di autoscuole. Il risultato? Solo il 9,9% degli automobilisti della regione supererebbe oggi l’esame a pieno titolo, con un massimo di due errori su 20 domande. La percentuale è superiore alla media nazionale, pari all’8%, e colloca la Liguria al di sopra del dato medio italiano.

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