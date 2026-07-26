Quinto, il centro anziani La Rotonda chiede al Comune di annullare il bando per piazzale Rusca

Genova. Non si placa la polemica sulla gestione del locale associativo di piazzale Rusca a Quinto, dopo la vittoria del bando del Comune da parte della Compagnia delle Donne. Vittima dello “sfratto” è lo storico Centro Anziani La Rotonda, che dovrà lasciare l’immobile dopo cinquant’anni di attività. E, dopo la disponibilità della nuova associazione a ospitare chi frequentava la sede, chiede a Comune e Municipio di fare un passo indietro.

“Accogliamo con favore la disponibilità a collaborare con il Centro Anziani e la volontà di individuare una soluzione utile per il futuro della Rotonda di Quinto. Riteniamo però indispensabile fare alcune precisazioni – si legge in un comunicato -. Per noi la continuità storica di questo luogo, costruita in oltre cinquant’anni di attività, non può limitarsi all’ospitalità del Centro Anziani. Deve prevedere un ruolo centrale e riconosciuto dell’associazione che per mezzo secolo ha custodito, animato e tenuto vivo questo spazio, facendone un punto di riferimento per il quartiere”.

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