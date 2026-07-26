Rapallo-Sori: musica negli oratori, il programma e gli esecutori

Dai Musicanti del Castello

La Direzione Artistica dell’Associazione I Musicanti del Castello con Beatrice Turpini e Guido Ferrari è lieta di annunciare la rassegna Musica negli Oratori Estate 2026: cinque saranno gli appuntamenti musicali in due centri turistici del Levante Ligure Rapallo e Sori.

Le manifestazioni, patrocinate dai Comuni di Rapallo e Sori godendo di importanti sodalizi anche con l’Associazione nel corso degli anni, hanno altresì ottenuto il contributo di alcuni sponsors locali quali Unipolsai Annicchiarico Assicurazioni e i Bagni Bristol di Rapallo. Inoltre, già dallo scorso anno, alcuni concerti si svolgono in convenzione con il Conservatorio di Taranto unitamente al contributo della Regione Puglia.

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