Recco: Franco Currò presenta “Il coltello della memoria”

Nato a Genova il 9 luglio 1954, Franco Currò ha iniziato, giovanissimo una carriera giornalistica invidiabile che lo ha portato ad assumere incarichi di prestigio fuori dalla sua regione, non solo assumendo la direzione di importanti testate, ma ruoli dirigenziali di vertice in importanti società editoriali.

Giovedì 6 agosto sarà ospite della libreria Capurro di Recco dove, nello slargo antistante, presenterà il suo libro “Il coltello della memoria” che ha ottenuto giudici e recensioni entusiastiche.

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