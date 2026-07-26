‘Santa’: ferimento misterioso. Lavagna: aggressione. Ne: grave centauro

A mezzanotte e 33 minuti a Santa Margherita, in via della Salute, una stradina che collega corso Matteotti con via Nicolò Cuneo, è stato soccorso un uomo di 35 anni che presentava traumi agli arti. E’ intervenuto il medico del 118, il paziente giudicato in un primo momento in codice giallo, si è poi aggravato ed è stato trasportato in codice rosso dai militi della Croce Bianca Rapallese in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure.

A Lavagna, in corso Buenos Aires alle 2.00, aggressione ad un cinquantenne che ha riportato traumi. L’uomo, soccorso dai militi della locale Croce Rossa, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Al momento non si conoscono le circostanze, il motivo e chi ha effettuato l’aggressione.

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