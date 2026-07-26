‘Santa’: la geopolitica raccontata da Vittorio Parsi e Daniele Bellasio

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (testo e foto)
Dopo quello dello scorso 20 giugno, nel corso del quale si è parlato di salute e benessere con Daniel Lumera, questa volta Santa Margherita Talks è stato dedicato interamente all’attualissimo tema della geopolitica.
Nella sua prima giornata, l’ incontro, organizzato da Il Sole 24 Ore in piazza Caprera, in collaborazione con Team For Santa, Gruppo Albergatori Santa Margherita/Portofino e Comune di Santa, ha accolto un vasto ed interessato pubblico ed anche stasera ha riscosso il medesimo successo.
Protagonista, Vittorio Emanuele Parsi, scrittore e grande studioso di politica internazionale, giunto qui anche per presentare il suo ultimo libro, “Contro gli imperi – Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale”.
Durante la serata, che ha avuto quale interlocutore il Vicedirettore de Il Sole 24 Ore, Daniele Bellasio, l’Autore ha toccato tutti i temi della situazione politica mondiale, illustrati in maniera coinvolgente per tutto il nutrito pubblico.
Punto focale, ovviamente, Donald Trump ed i rapporti attuali del Presidente con il Mondo, in questi momenti particolarmente difficili. Russia ed Ucraina, Cina, Medio Oriente e tutti i problematici scenari internazionali, sono stati brillantemente toccati da Parsi e trovano spazio nella sua recente Pubblicazione.
Ovviamente, tempo è stato dedicato anche alla situazione italiana, con un’imparziale disamina delle attuali formazioni di Governo ed Opposizione.
Una serata, quindi, molto interessante, conclusasi con le rituali domande da parte del pubblico.
Il prossimo appuntamento con Santa Margherita Talks, il terzo, che concluderà la rassegna, sarà nel mese di settembre e, questa volta, si parlerà di Arte.