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Cronaca

Scivola sul sentiero a Manarola, escursionista transalpino soccorso dal Soccorso Alpino

Scivola sul sentiero a Manarola, escursionista transalpino soccorso dal Soccorso Alpino

Scivola sul sentiero a Manarola, escursionista soccorso dal Soccorso Alpino

Intervento di soccorso nel pomeriggio di domenica in località Palaedo, sopra lo scalo di Manarola, per un escursionista francese di 47 anni rimasto ferito dopo una caduta. L’uomo è scivolato lungo il sentiero, riportando una distorsione al ginocchio sinistro. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, con la squadra di presidio, insieme al personale sanitario. Dopo essere stato medicato e aver immobilizzato l’arto infortunato, il 47enne è stato trasportato in barella fino alla strada, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza della pubblica assistenza locale. Da lì è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale della Spezia per gli accertamenti e le cure del caso.

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