Sestri: Angelo Bellei, l’uomo ombra di Enzo Ferrari che amava la Bimare

Da Marzia Dentone, Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante

Martedì 28 luglio alle ore 21, presso la terrazza dei Bagni Liguria, sul lungomare di Sestri Levante, si terrà la presentazione del volume L’uomo che sussurrava ai motori. Vita di Angelo Bellei di Saverio Cioce (edito da 24Ore Cultura) e l’incontro sarà l’occasione per rievocare la figura poco conosciuta del progettista che fu braccio destro di Enzo Ferrari dal 1946 al 1988 e del ruolo che ebbe Sestri Levante nelle scelte condivise con Sergio Pinifarina, tra il mare e la buona tavola.

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