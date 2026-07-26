“Sospesi tra mare e sogno” a Riomaggiore con le opere di Francesco Musante

Dal primo agosto al 20 settembre 2026 il Castello di Riomaggiore ospita “Sospesi tra mare e sogno”, mostra personale di Francesco Musante, promossa dal Comune di Riomaggiore in collaborazione con Calandra Art Gallery e con il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre. La direzione è affidata a Sebastiano Calandra, la curatela a Tatiana Taiocchi. Nelle opere di Musante il paesaggio è reinventato. Il mare, i fari, le imbarcazioni e le case diventano le coordinate di una geografia interiore, attraversata da figure sospese, lune, animali, parole e frammenti di storie. Più che descrivere un luogo, l’artista ne raccoglie la capacità di generare immaginazione. La mostra trova nel Castello di Riomaggiore uno spazio particolarmente coerente: un edificio che guarda il paese e il mare dall’alto e che, per quasi due mesi, diventa la cornice di un racconto fatto di pittura, scrittura e memoria. Il titolo “Sospesi tra mare e sogno” restituisce proprio questa condizione di equilibrio instabile, nella quale ciò che appartiene alla realtà quotidiana può improvvisamente aprirsi alla fiaba.















Nato a Genova nel 1950, Francesco Musante si forma al Liceo Artistico del capoluogo ligure e prosegue gli studi tra l’Accademia Albertina di Torino e l’Accademia di Belle Arti di Carrara. È a partire dagli anni Ottanta che prende forma il linguaggio per il quale è oggi immediatamente riconoscibile. Compaiono i suoi piccoli personaggi, gli “omini”, inseriti in composizioni dense di oggetti, segni, citazioni e parole: immagini che hanno la struttura di un racconto e la libertà del sogno. La letteratura costituisce una delle sorgenti costanti del suo lavoro, dall’“Antologia di Spoon River” ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”, fino alle numerose interpretazioni di Pinocchio e all’illustrazione di libri di racconti e fiabe. Un percorso – lungo tutta la carriera dell’artista – nel quale il rapporto tra arte, parola e libro è l’opera stessa.

L’inaugurazione, in programma venerdì 31 luglio alle ore 19.00, sarà accompagnata dalla musica dal vivo del trombettista e compositore Lorenzo Cimino, direttore artistico del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. La sua presenza costituisce un dialogo tra suono e immagine, lasciando che la visita alla mostra si sviluppi anche attraverso pause, ritmi e improvvisazioni.

“Portare ancora una mostra di arte contemporanea al Castello – dopo quella di Gino Covili dello scorso anno e nei mesi scorsi di Natale Addamiano – ci permette di ribadire il ruolo della cultura come strumento attraverso cui vogliamo far conoscere il nostro territorio” dichiara la Sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia. “Le opere di Francesco Musante – così oniriche e intense, eppure sottratte alla realtà descritta e didascalica – ci invitano a fermarci, a costruire una relazione più consapevole con il paesaggio. In un tempo in cui il turismo rischia di ridursi a un passaggio veloce, senza sguardo, queste opere ci restituiscono un’altra possibilità: trasformare elementi familiari, come il mare, le case e i borghi, in occasioni di racconto e immaginazione”.

INFORMAZIONI

“Sospesi tra mare e sogno”

Mostra personale di Francesco Musante

Castello di Riomaggiore

1° agosto – 20 settembre 2026

Inaugurazione

Venerdì 31 luglio 2026, ore 19.00

Con la musica dal vivo di Lorenzo Cimino

Orari

10.00-13.00 | 14.00-19.00

Ingresso compreso nel biglietto di visita del Castello

Promossa dal Comune di Riomaggiore

In collaborazione con Calandra Art Gallery

Con il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Direzione: Sebastiano Calandra

Curatela: Tatiana Taiocchi