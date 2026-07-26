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Sottopasso di via Brin allagato, esplode la polemica. Ferrante: “Acqua defluita in 10 minuti come previsto”

Sottopasso di via Brin allagato, esplode la polemica. Ferrante: “Acqua defluita in 10 minuti come previsto”

Generico luglio 2026

Genova. Dopo la notte di maltempo a Genova scoppia la polemica sul sottopasso di via Brin, temporaneamente chiuso per allagamento come segnalato dalla polizia locale, anche attraverso il canale Telegram Genova Alert.

Da una foto giunta alla redazione di Genova24 risulta in effetti uno strato d’acqua di qualche centimetro nel sottopasso, che – secondo quanto riferito dalla centrale operativa della polizia locale – sarebbe stato riaperto al traffico nel giro di mezz’ora, mentre in passato servivano anche diverse ore per ripristinare il transito veicolare.

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