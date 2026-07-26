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Stop ai social per gli under 13: il nuovo modello europeo per la tutela dei minori

Stop ai social per gli under 13: il nuovo modello europeo per la tutela dei minori

Smartphone, truffa, social network

Dopo l’estate, la Commissione Europea presenterà al Parlamento una proposta per cambiare le regole di accesso ai social per i più giovani. L’iniziativa nasce da un rapporto indipendente sulla sicurezza online dei minori richiesto dalla presidente Ursula von der Leyen. L’obiettivo è vietare l’uso delle piattaforme ai minori di 13 anni e introdurre nuove misure per accompagnare bambini e adolescenti verso un rapporto più sicuro con il digitale.

Gli esperti raccomandano di evitare l’esposizione agli schermi nei primi anni di vita, salvo strumenti come le videochiamate con i familiari. I dispositivi non dovrebbero essere usati per intrattenere o calmare i bambini. In questa fase lo sviluppo emotivo e cognitivo dipende soprattutto dalle relazioni dirette con gli adulti. Il documento richiama anche il fenomeno della “technoference”, ovvero la distrazione causata dall’uso degli smartphone da parte dei genitori durante i momenti di interazione con i figli. Viene inoltre suggerita maggiore attenzione alla condivisione online delle immagini dei bambini, per limitare i rischi legati allo sharenting e alla diffusione dei dati personali.

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