Stop ai social per gli under 13: il nuovo modello europeo per la tutela dei minori

Dopo l’estate, la Commissione Europea presenterà al Parlamento una proposta per cambiare le regole di accesso ai social per i più giovani. L’iniziativa nasce da un rapporto indipendente sulla sicurezza online dei minori richiesto dalla presidente Ursula von der Leyen. L’obiettivo è vietare l’uso delle piattaforme ai minori di 13 anni e introdurre nuove misure per accompagnare bambini e adolescenti verso un rapporto più sicuro con il digitale.

Gli esperti raccomandano di evitare l’esposizione agli schermi nei primi anni di vita, salvo strumenti come le videochiamate con i familiari. I dispositivi non dovrebbero essere usati per intrattenere o calmare i bambini. In questa fase lo sviluppo emotivo e cognitivo dipende soprattutto dalle relazioni dirette con gli adulti. Il documento richiama anche il fenomeno della “technoference”, ovvero la distrazione causata dall’uso degli smartphone da parte dei genitori durante i momenti di interazione con i figli. Viene inoltre suggerita maggiore attenzione alla condivisione online delle immagini dei bambini, per limitare i rischi legati allo sharenting e alla diffusione dei dati personali.

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