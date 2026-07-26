Tigullio: estate internazionale, cresce la presenza di visitatori stranieri

Passeggiando sul lungomare, i caruggi o le vie di Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Rapallo, Santa Margherita Ligure e in generale del Tigullio si nota sempre più spesso una massiccia presenza di turisti provenienti dall’estero. Quest’anno più che mai, infatti, il Tigullio si conferma una meta molto apprezzata dai visitatori stranieri, presenti in numero significativo in questa stagione estiva.

Tra le nazionalità più frequenti ci sono francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi, britannici e statunitensi, che scelgono il Levante ligure per il mare, i borghi, la cucina e i sentieri panoramici. Molti utilizzano il Tigullio anche come punto di partenza per visitare Portofino, le Cinque Terre e Genova, mentre altri preferiscono trascorrere qui l’intera vacanza.

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