Tour de France: ancora una vetrina internazionale per il Giro della Lunigiana

Il Tour de France regala un’altra prestigiosa vetrina internazionale al Giro della Lunigiana, la storica corsa a tappe per Juniores che nel 2026 celebra la sua 50ª edizione. Durante la diretta della 15ª tappa, disputata domenica 19 luglio da Champagnole al Plateau de Solaison, la televisione francese ha trasmesso un servizio dedicato a Paul Seixas.

Nella casa del nonno del giovane talento transalpino è apparsa in primo piano la maglia verde conquistata al Giro della Lunigiana nel 2024, offrendo alla manifestazione una straordinaria visibilità mondiale. Non è la prima volta che la corsa organizzata dall’Us Casano viene accostata ai grandi campioni del Tour. Tadej Pogačar e Remco Evenepoel hanno vinto il Giro della Lunigiana rispettivamente nel 2016 e nel 2018, mentre il telecronista Riccardo Magrini ne ha più volte ricordato su Eurosport il ruolo di autentica fucina di talenti. “Vedere la maglia del Giro della Lunigiana sugli schermi del Tour de France è un’immagine che ci riempie d’orgoglio e premia cinquant’anni di lavoro al servizio dei giovani e del ciclismo”, dichiara il direttore generale Lucio Petacchi.

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