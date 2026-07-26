Turismo: il caro benzina riempie i treni

Il caro benzina svuota le autostrade e riempie i treni. Non vi sono ancora statistiche ufficiali, ma il permanere delle tensioni internazionali e l’aumento del prezzo del carburante con la benzina a oltre due euro sembra avere sensibilmente diminuito il traffico autostradale e aumentato l’uso dei treni come mezzo di trasporto. Nonostante i ritardi e i lavori in favore della modernizzazione delle linee, la gente si rivolge sempre più spesso alla ferrovia con carrozze che frequentemente registrano il tutto esaurito con l’aggiunta di difficoltà nella sistemazione del bagaglio. E affollati anche i treni regionali poiché ai turisti piace trasferirsi nei vari centri della Riviera.

Dice un addetto ad un distributore di benzina: “Effettivamente i consumi sono diminuiti e c’è sempre meno gente che fa il pieno. Tuttavia c’è chi non bada al prezzo. Chi ha auto capienti e famiglie numerose preferisce comunque viaggiare in auto; non solo per la libertà di movimento che offre, ma anche valutando i costi e le difficoltà a muoversi in treno”.

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