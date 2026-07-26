Ultima domenica di luglio sotto la pioggia

Fino dalle prime ore della notte tempo perturbato con temporali, anche forti e a lenta evoluzione, inizialmente sul Centro-Ponente in spostamento verso levante; probabile pausa dei fenomeni in mattinata con schiarite, ma dal pomeriggio nuovamente instabile, in particolare su Alpi Liguri e Appennino di Levante con temporali forti in possibile sconfinamenti costiero a Ponente. In serata residui addensamenti nell’interno, poco nuvoloso sulla costa: così la previsione di Arpal
VENTI: nelle notte moderati inizialmente sudorientali sul Centro-Levante, in successiva rotazione da nord, nordovest; nel pomeriggio in prevalenza moderati sudoccidentali; in serata deboli o moderati in circolazione ciclonica sul Ligure