Ultimi temporali in Liguria, 100 millimetri di pioggia sul Levante. Il ritorno del caldo è questione di ore

Genova. Si è chiuso con un nuovo passaggio temporalesco su Genova e il Levante il breve break estivo che ha interessato la Liguria in questa domenica di allerta gialla terminata in tutto il territorio regionale alle 19.00, come da ultimo aggiornamento Arpal.

Dopo i fenomeni anche molto intensi nella notte tra sabato e domenica, un’ulteriore ondata di instabilità ha interessato in particolare le vallate interne orientali. Arpal ha registrato 59,3 millimetri di pioggia in un’ora a Rovegno (Val Trebbia) e 58,2 millimetri a Pian dei Ratti (Val Fontanabuona).

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