Viaggio nella storia della Lunigiana: tre serate tra Medioevo, castelli e Dante

Prosegue il ciclo delle Serate Lunigianesi, l’iniziativa dedicata alla storia e alle tradizioni del territorio promossa dall’Istituto Valorizzazione Castelli in collaborazione con l’Associazione Manfredo Giuliani. Dopo il positivo riscontro del primo appuntamento di Regnano, la rassegna propone tre nuovi incontri in programma a fine luglio, tutti con inizio alle 21.15. Il primo appuntamento è in calendario lunedì 27 luglio a Tenerano, nel comune di Fivizzano, dove il professor Mario Nobili e il professor Daniele Canali dialogheranno sul tema “Lunigiana: quale Medioevo? Differenze e contiguità nella Lunigiana storica tra l’anno 1000 e il XVI secolo attraverso i nostri paesi e i loro territori”.

La rassegna proseguirà martedì 28 luglio a Bigliolo, nel comune di Aulla. Nel giardino della chiesa parrocchiale, la professoressa Caterina Rapetti terrà un intervento dedicato a “Le Maestà, devozione lungo le strade”, mentre l’architetto Stefano Calabretta approfondirà la storia e le caratteristiche del Castello di Bigliolo. L’ultimo appuntamento sarà giovedì 30 luglio a Corneda, nel comune di Tresana, con il dottor Mirco Manuguerra e la dottoressa Claudia Vannini, che guideranno il pubblico in una riflessione su “Purgatorio VIII: Dante, la pace universale e lo spirito francescano”.

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