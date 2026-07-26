Violento temporale su Genova nella notte: allagamenti, strade chiuse, automobilisti tratti in salvo

Genova. Un forte temporale si è abbattuto nella notte su Genova, colpendo con particolare violenza la Valpolcevera e il Ponente cittadino. Numerosi gli allagamenti e gli interventi dei fuoco, mentre a fare paura è stato ancora una volta il rio Fegino, già responsabile di diverse alluvioni in passato, che stavolta per fortuna non ha raggiunto l’esondazione.

Su Genova e su gran parte della Liguria era in vigore dalla mezzanotte l’allerta gialla per temporali che rimarrà attiva fino alle 15.00. Diversa la scansione sull’estremo Ponente della regione, dove l’allerta gialla inizia alle 11.00 per terminare alle 18.00. Si attendono comunque i prossimi aggiornamenti da parte di Arpal.

» leggi tutto su www.genova24.it