Weekend dell’esodo: strade sotto pressione e treni in ritardo sulla Tirrenica

Andrà in archivio questa sera il primo grande weekend dell’esodo estivo da bollino rosso e Anas ha previsto oltre 27 milioni di spostamenti sulla propria rete tra oggi e domenica. Per agevolare la circolazione sono stati sospesi o chiusi 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attivi, mentre sono stati potenziati i servizi di monitoraggio e assistenza lungo le principali arterie. Per quanto riguarda il Nord e il Centro Italia, particolare attenzione è rivolta alle direttrici che interessano Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. Tra le strade dove sono attesi i maggiori flussi figurano la Statale 1 Aurelia, principale collegamento lungo la costa tra Lazio, Toscana e Liguria, la E45, che attraversa Toscana ed Emilia-Romagna collegando il Centro con il Nord-Est, la Statale 45 della Val di Trebbia in Liguria e la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia. Tra le arterie monitorate anche la Romea (SS309) tra Emilia-Romagna e Veneto.















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