Assestamento di bilancio, opposizioni all’attacco: “Disastro della sanità pagato dalle tasche dei liguri”

“La Giunta regionale decide di lasciare soli i piccoli comuni, perché molte amministrazioni non riescono a predisporre la pianificazione in quanto non hanno il personale necessario e strumenti adeguati”, così il consigliere regionale PD e vicepresidente commissione Ambiente e territorio Davide Natale dopo che la Giunta e tutta la maggioranza hanno respinto l’emendamento del PD che chiedeva di offrire ai comuni, in particolare a quelli più piccoli, sotto i 15 mila abitanti, un concreto supporto nel attività di predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale.

“In molti casi la mancanza del PUC – prosegue Natale – deriva da una cronica carenza di tecnici, non dalla volontà di aggirare le regole. In altri casi, invece, l’assenza della pianificazione può diventare il pretesto per continuare a procedere attraverso varianti puntuali. Proprio per evitare questa situazione avevamo proposto che fosse la Regione ad assumersi la responsabilità di affiancare i piccoli Comuni. La nostra proposta prevedeva che la Regione, attraverso IRE, costituisse una struttura di supporto dedicata prioritariamente ai Comuni sotto i 15 mila abitanti, per accompagnarli nella predisposizione degli strumenti urbanistici. Era una soluzione concreta, fondata sulla consapevolezza che la pianificazione territoriale richiede competenze specialistiche, approfondite analisi del territorio e procedure complesse come la Valutazione Ambientale Strategica”.

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