Cerca famiglia Gaetano il chiacchierone

Il gattone Gaetano è il protagonista dell’odierna puntata di Baucheca, rubrica dedicata al canile/gattile municipale della Spezia e ai quattro zampe suoi ospiti. Si tratta di un micio dotato di una certa parlantina: “Appena vede passare una persona inizia a miagolare molto, moltissimo, infinitamente. È un chiacchierone assurdo e nemmeno le carezze riescono a placare la sua voglia di parlare: che logorroico!”, raccontano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura di via del Monte, a San Venerio. “È un gattone dolcissimo con le persone, estroverso a prima vista e adora la compagnia – dicono ancora dall’associazione -. Con i suoi simili si comporta invece un po’ da bulletto, però nulla di esagerato. Non è sicuramente un gatto che sta fermo e zitto dove lo metti, al contrario vi seguirà dappertutto continuando a chiacchierare con voi del più e del meno. Se siete amanti dei ‘gatti cozza’ lui sarà assolutamente adatto a voi”. Come fare conoscenza con Gaetano? Mandando un messaggio su WhatsApp ad Anna al 348/7882777, in modo da prendere un appuntamento.

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