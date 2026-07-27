Chiavari cambia volto: la trasformazione della città tra consenso e critiche

Negli ultimi anni Chiavari ha intrapreso un percorso di trasformazione che ha modificato il volto della città. L’amministrazione attuale, guidata dal sindaco Federico Messuti, ha infatti puntato con decisione sul turismo, i grandi eventi, la riqualificazione urbana e la valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere Chiavari sempre più attrattiva per turisti e visitatori, senza rinunciare alla vivibilità per i residenti. Una strategia che trova riscontro nelle iniziative messe in campo dal passaggio del Giro d’Italia al Radio 105 Summer Festival, capace di richiamare fino a 14 mila persone nell’area della Colmata, fino a un calendario di eventi sempre più ricco durante tutto l’anno e la promozione a fiere e in contesti nazionali.

Anche gli spazi urbani sono cambiati. La pedonalizzazione di piazza Matteotti ha esteso idealmente il caruggio creando un’area continua dedicata ai pedoni da viale Millo a piazza Roma. Sul fronte del mare, oltre agli interventi di riqualificazione delle spiagge, il Comune ha introdotto anche il servizio di noleggio pubblico di attrezzature balneari: 320 attrezzature complessive, tra cui 120 ombrelloni, 150 lettini e 50 sedie regista, disponibili nelle spiagge comunali al costo di 5 euro. Un’iniziativa che ha attirato l’attenzione anche a livello nazionale.

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