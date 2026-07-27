Chiavari: lavori in via Parma, cambia la viabilità nelle ore notturne

Nuove modifiche temporanee alla viabilità a Chiavari. Da oggi, lunedì 27 luglio, fino a venerdì 31 luglio, entreranno in vigore limitazioni al traffico in via Parma, in località San Lazzaro, per consentire il proseguimento dei lavori di allargamento della sede stradale. L’ordinanza comunale dispone l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico mobile, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5:30 del mattino successivo. L’intervento riguarda le opere di ampliamento della carreggiata previste nell’area.
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