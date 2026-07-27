Eblig, quasi 800mila euro di contributi per imprese e lavoratori artigiani liguri

Quasi 800mila euro di contributi destinati alle imprese artigiane e ai loro lavoratori. È il bilancio del “Bonifico Day” promosso da Eblig, l’Ente Bilaterale Ligure dell’artigianato, che ha raccolto complessivamente 900 richieste da parte delle aziende e 1.250 da parte dei lavoratori. Le risorse rappresentano un sostegno concreto per un settore che in Liguria coinvolge circa 7mila imprese e 30mila addetti, attraverso interventi dedicati al welfare, alla sicurezza, all’occupazione e alla competitività. Anche per il 2026 la Regione Liguria ha confermato il proprio contributo al sistema della bilateralità con uno stanziamento di 50mila euro. Tra le misure confermate anche il “Bonus Energia”, giunto alla terza edizione, che prevede un contributo di 400 euro per le imprese e di 200 euro per i lavoratori delle aziende artigiane aderenti a Eblig. Previsti inoltre aiuti per maternità, asili nido, formazione, sicurezza, riduzione del premio Inail, trasporto pubblico e centri estivi. “Quasi 800mila euro di richieste testimoniano il valore delle prestazioni offerte e la capacità della bilateralità di rispondere ai bisogni reali del territorio – sottolinea la presidente Eblig Laura Viacava –. L’obiettivo è continuare a rafforzare un sistema sempre più efficace per sostenere imprese e lavoratori”. Sulla stessa linea il vicepresidente Claudio Donatini, che evidenzia come l’elevato numero di domande confermi l’importanza di strumenti «semplici, tempestivi ed efficaci» in una fase economica ancora complessa.

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