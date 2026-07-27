Il cielo sopra Vezzano, una serata dedicata all’osservazione degli astri

Il Gruppo Astronomia Digitale La Spezia, in collaborazione con il Comune di Vezzano Ligure, organizza per venerdì 31 luglio, presso Piazza Benettini nel centro storico del paese, una serata dedicata all’osservazione degli astri. L’evento “Il cielo sopra Vezzano” inizierà alle 21.30 con una conferenza introduttiva a carattere divulgativo di Armando Cozzani per poi proseguire con l’osservazione, tramite appositi telescopi forniti dagli organizzatori, del pianeta Venere, della Luna e degli oggetti visibili nel cielo d’estate. L’amministrazione di Vezzano Ligure invita tutta la cittadinanza e gli interessati a partecipare all’evento e tiene a ringraziare, visto il suo forte valore culturale ed aggregativo, il Gruppo Astronomia Digitale della Spezia per l’importante iniziativa proposta.

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