In Regione il voto sui fondi per celebrare Pertini, Vaccarezza esce dall’aula: è (ancora) polemica

Liguria. In Regione si vota un provvedimento su Sandro Pertini e il consigliere Angelo Vaccarezza esce dall’aula. La polemica va in scena durante la sessione estiva di bilancio e ancora una volta vede protagonisti il compianto presidente della Repubblica – al quale peraltro è intitolata la sala di via Fieschi – e l’esponente di Forza Italia che – oltre ad essere fresco di nomina a capogruppo – è anche segretario d’aula e quindi componente dell’ufficio di presidenza.

Il provvedimento in questione è un emendamento all’assestamento di bilancio presentato da Roberto Arboscello (Pd) per finanziare con 30mila euro l’organizzazione di eventi per celebrare i 130 anni di Sandro Pertini, “figura molto amata per la sua integrità, la sua coerenza e il forte e continuo richiamo ai valori della Costituzione, soprattutto negli anni difficili della lotta al terrorismo”.

» leggi tutto su www.ivg.it