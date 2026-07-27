Intesa tra Federagenti e Osservatorio nazionale tutela del mare per una nuova governance del cluster marittimo

Liguria. “Sul mare, di mare, ma anche con e per il mare”. Questo il senso del protocollo di intesa che Federagenti ha siglato con l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM) con l’obiettivo di sviluppare iniziative comuni di divulgazione, ricerca, sensibilizzazione e collaborazione sui temi della tutela del mare, della Blue Economy e della Green Defence.

Il traguardo di questa collaborazione è quello di favorire una consapevolezza nuova sull’importanza del mare e una cultura non contrappositiva fra le esigenze di tutela dell’ambiente marino e le attività commerciali e mercantili, nell’ottica della sostenibilità, dell’innovazione e della responsabilità condivisa.

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