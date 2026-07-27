La Spezia in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’ingegner Riccardo Rolla

Un grave lutto ha colpito la comunità spezzina. É scomparso improvvisamente, nella giornata di sabato, Riccardo Rolla ingegnere dirigente comunale in pensione. Si è sempre distinto per le sue qualità umane e professionali. Ha saputo servire la collettività con grande dedizione contribuendo a importanti opere pubbliche. Lascia la moglie Silvana, i figli Stefano e Daniele, la sorella Maria Elena e i parenti tutti, uniti ai molti amici che serbano il ricordo della sua bontà e della capacità a portare serenità ovunque. La data dei funerali non è ancora stata stabilita.

Parole di profondo cordoglio arrivano dall’associazione culturale Scarti della Spezia: “I soci e tutto il personale esprimono il più sentito cordoglio alla famiglia Rolla-Guerrizio per la perdita dell’Ingegnere Riccardo Rolla stimato professionista che ha prestato servizio con passione e rigore per tutta la sua carriera per il Comune della Spezia e per il bene della comunità spezzina. In particolare al suo nome è legato il progetto di trasformazione del Dialma Ruggiero da scuola media a Centro Culturale Polivalente. È anche grazie a lui se oggi il Dialma è diventato un punto di riferimento per la cultura e la socialità sia a livello locale che a livello nazionale. Anche per questo, oltre che per la vicinanza a suo figlio Stefano – dirigente del nostro ente – ci sentiamo particolarmente vicini e grati per il contributo che Riccardo ha dato alla nostra comunità cittadina”. Alla famiglia giungano le condoglianze da parte della redazione di Città della Spezia.

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