Nuova ondata di calore in Liguria: caldo umido, notti tropicali e temperature fino a 40 gradi

Genova. Le ultime previsioni meteo lo confermano: anche la Liguria sarà travolta dalla nuova ondata di calore innescata dall’anticiclone subtropicale in progressiva espansione sul Mediterraneo. Dopo la tregua momentanea degli scorsi giorni, culminata nei forti temporali del weekend, le temperature torneranno ad aumentare insieme ai tassi di umidità, ponendo le condizioni per un marcato disagio fisiologico. Uno scenario che dovrebbe rimanere immutato almeno per una settimana.

“Le temperature inizieranno a salire già dalla giornata di domani – spiega Dario Hourngir, meteorologo di Arpal – dapprima le massime, anche sensibilmente, e poi anche le minime, come accade di solito in queste situazioni. Avremo afa notturna, umidità e valori elevati anche di prima mattina: nei grandi centri urbani si potrebbero superare nuovamente i 25 gradi“. Insomma, meglio dimenticarsi le serate relativamente fresche della settimana passata e prepararsi ad affrontare le famigerate notti super-tropicali in cui è difficile persino dormire.

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