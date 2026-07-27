Ora è Thiago Motta il candidato forte alla panchina dell’Italia dopo il “pasticciaccio” Pirlo

Nel momento più delicato nella storia della panchina azzurra, la soluzione per uscire da un imbarazzante impasse può essere lui, l’ex tecnico aquilotto Thiago Motta. L’ex centrocampista, 44 anni tra un mese, viene oggi segnalato come il candidato forte al ruolo di commissario tecnico della Nazionale dopo che la figura di Andrea Pirlo è stata accantonata sia per dubbi tecnici che per i suoi rapporti con alcuni sponsor vicini al regime russo.

Lanciato nella stagione 20/21 dallo Spezia dei Platek, che portò alla salvezza nonostante avesse a disposizione una rosa con più di un limite, Motta è stato fautore di due ottime stagioni a Bologna coronate dalla qualificazione in Champions League e poi di un’avventura finita con l’esonero alla Juventus da quinto in classifica. Da allora, marzo 2025, non ha più allenato.

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