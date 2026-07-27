Plodio, il Comune estingue in anticipo tutti i mutui. Il sindaco: “Più risparmi e risorse per il paese”

Plodio. Non ci saranno più interessi passivi da pagare per il Comune di Plodio: l’Amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Badano ha deciso di estinguere in anticipo i mutui accesi in passato (ad oggi circa 50 mila euro da pagare) per poter risparmiare ed incamerare risorse da destinare alla comunità.
“Una scelta, la nostra, che si basa sulla logica del “buon padre di famiglia” secondo la quale occorre limitare le uscite per poter dirottare più soldi al paese – commenta il primo cittadino del Comune con poco più di seicento abitanti – Con l’avanzo di amministrazione abbiamo potuto compiere questa operazione finanziaria che alleggerisce la spesa corrente dell’ente, anche al fine di avere un risparmio che possa, nel caso, diventare uno scudo in vista delle future bollette e del caro carburante“.