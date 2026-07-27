Polemiche per il campetto di via Valle a Celle: “Troppi schiamazzi”. Il sindaco: “Più educazione e un po’ di tolleranza. Soluzioni a breve”

Celle Ligure. Se ne parla. Se ne continua a parlare, tanto che il sindaco interviene sulla questione. Ai Piani, il campetto di via Valle finisce sotto la lente di ingrandimento. In più di un’occasione, alcuni residenti della zona hanno evidenziato il problema degli schiamazzi che provengono da questa area dove i ragazzi vanno a giocare. Un problema di disturbo che sembra andare oltre l’orario consentito. Chi abita in zona riferisce di schiamazzi, urla, rumore, maleducazione e bestemmie.

Botta e risposta, anche sui social. La questione divide. C’è chi evidenzia la maleducazione e si schiera dalla parte di chi deve “chiudere le finestre di casa per vedere la televisione”, chi difende i ragazzi che devono pur uscire d’estate e divertirsi, chiaramente invitandoli a una maggiore educazione.

» leggi tutto su www.ivg.it