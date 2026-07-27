Prosegue il festival “Five”, mercoledì Fresu e Di Bonaventura in concerto a Monterosso

Prosegue alle Cinque Terre la prima edizione di “Five – Il Festival Musicale delle Cinque Terre”, rassegna di eventi che intreccia musica, teatro, narrazione e contaminazioni artistiche. Dopo l’esordio del 6 luglio scorso, quando Pacifico ha portaato al Molo dei Pescatori di Monterosso Diario sentimentale di una donna libera, viaggio musicale dedicato a Ornella Vanoni, è ora la volta di Paolo Fresu, trombettista italiano tra i più richiesti e amati al mondo, e Daniele Di Bonaventura, uno dei più originali e creativi compositori di bandoneón nel panorama internazionale, con appuntamento mercoledì 29 luglio alle 21.30, sempre al Molo dei Pescatori a Monterosso e sempre alle 21.30. I due maestri della musica contemporanea italiana si esibiranno in un concerto che unisce i suoni di tromba e bandoneón, in un dialogo intenso e poetico. In settimana anche il terzo evento della manifestazione, in programma sabato 1° agosto a Vernazza (piazzetta Gente di mare, 21.30), dove farà tappa Sarah Jane Morris, celebre cantautrice britannica famosa per la sua straordinaria estensione vocale, accompagnata per l’occasione da Solis String Quartet, rinomato quartetto d’archi napoletano tra le realtà cameristiche più versatili d’Italia.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili, senza possibilità di prenotazione. Gli organizzatori e promotori del festival invitano all’utilizzo del trasporto pubblico, raggiungendo le Cinque Terre in treno.

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