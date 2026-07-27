Raduno di mountain bike domenica a Cassego, appuntamento ultratrentennale

Raduno non competitivo di mountain bike rivolto ai ragazzi domenica 2 agosto a Cassego, in alta Val di Vara, nel comune di Varese Ligure. La manifestazione, alla 33ma edizione, è organizzata dal circolo Endas “La Capanna” di Cassego con il patrocinio del Comune di Varese Ligure e la collaborazione dell’Endas provinciale e della Croce rossa italiana di Varese Ligure. Ritrovo alle 9.00. Al termine della manifestazione, rinfresco e consegna di un ricordo ai partecipanti. Qua sotto la locandina con i contatti per l’iscrizione:















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