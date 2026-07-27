Rapallo: a San Martino di Noceto Camaleonti e Napo

Sono decine le feste e le sagre che rallegrano l’estate nelle vallate e colline del Levante. A San Martino di Noceto, frazione collinare di Rapallo molto apprezzata per la sua posizione, la festa patronale rappresenta una grande attrattiva per migliaia di persone: l’asso nella manica, oltre la gastronomia, è la scelta musicale. Quest’anno la scelta è caduta sul gruppo dei Camaleonti (sabato 1 agosto) che vanta sessanta anni di carriera ed in grado di offrire un repertorio che suscita emozioni; come sfogliare un album canoro che ricorda spezzoni dimenticati della vita di molti. Domenica 2 invece la scelta accontenta proprio tutti, giovani e anziani; Napo in concerto canta De André.

Sia sabato sia domenica a partire dalle 19,30 stand gastronomico e dalle 22 i concerti.

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