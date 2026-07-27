Rapallo: le stelle illustrate dall’incantevole astrofisico Massimo Robberto

Dal Centro Culturale J.H. Newman di Rapallo

Oltre cento persone «a passeggio tra le stelle»: grande successo per la serata con l’astrofisico Massimo Robberto. Il Centro Culturale J.H. Newman di Rapallo ringrazia la cittadinanza per la straordinaria partecipazione a “Incantati dalla Meraviglia – Conversazione sulle stelle”. Si è conclusa ieri sera, con una partecipazione straordinaria, la serata “Incantati dalla Meraviglia – Conversazione sulle stelle”, promossa dal Centro Culturale J.H. Newman di Rapallo con il patrocinio del Comune di Rapallo. Oltre cento persone hanno affollato la sala per ascoltare l’astrofisico Massimo Robberto, che con parole semplici e immagini di straordinaria bellezza ha condotto il pubblico in un vero e proprio viaggio tra le stelle, alla scoperta dei segreti e della meraviglia del creato.

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