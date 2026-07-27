Riqualificazione del Miro Luperi di Sarzana: affidati i lavori per il primo lotto

In attesa di conoscere quale sarà il futuro sportivo della Sarzanese, va avanti il complesso percorso di riqualificazione dello stadio “Miro Luperi”. Dopo i passaggi amministrativi dei mesi scorsi, il Comune ha formalizzato l’affidamento del primo lotto dei lavori, quello dedicato al rifacimento della pista e delle pedane di atletica della tensostruttura “Diego Bologna”, prendendo atto dell’aggiudicazione disposta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia della Spezia.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo, del valore complessivo di 1,1 milioni di euro, finanziato per 700mila euro attraverso il Fondo Sport e Periferie 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per i restanti 400mila euro mediante un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo. Il progetto è stato suddiviso in tre lotti funzionali, con il primo dedicato esclusivamente al rifacimento della pista e delle pedane di atletica.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la società Tipiesse S.p.A. di Villa d’Adda (Bergamo), risultata prima nella procedura aperta gestita dalla Provincia della Spezia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’impresa ha ottenuto un punteggio complessivo di 97 punti, proponendo un ribasso del 6,88% sull’importo a base di gara. L’importo dell’affidamento ammonta a oltre 694mila euro per un totale complessivo di 764mila euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. La spesa sarà coperta per 422mila euro con il contributo ministeriale e per 342mila con il cofinanziamento derivante dal mutuo acceso dal Comune. La gara, bandita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia, ha visto la partecipazione di due concorrenti: il raggruppamento temporaneo SAIS-Tennis Tecnica e Tipiesse S.p.A. Dopo la verifica della congruità dell’offerta e dei requisiti previsti dal Codice degli appalti, l’aggiudicazione è divenuta efficace. La determinazione comunale dispone ora l’impegno della spesa e l’affidamento dei lavori, aprendo così la strada alla fase esecutiva del primo lotto dell’intervento di riqualificazione dello storico impianto sportivo cittadino.